Буэнос-Айрес, 13 февраля, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Общее количество подтвержденных летальных исходов от осложнений при COVID-19 достигло 50 029 после смерти еще 155 пациентов. Об этом сообщает аргентинское министерство здравоохранения на своей странице в Twitter.

Уличный арт

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Кроме того, за последние сутки в республике выявили еще 7151 носителя коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии в Аргентине зарегистрировали 2 015 496 подобных фактов. Из них 1 814 160 случаев закончились выздоровлением инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Аргентине зафиксировали первые случаи заражения «бразильским» штаммом SARS-CoV-2.