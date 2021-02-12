Париж, 12 февраля, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Высшее управление здравоохранения Франции порекомендовало людям, уже переболевшим COVID-19, принимать только одну дозу вакцины от заболевания. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Le Figaro.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

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Регулятор порекомендовал медицинским учреждениям «предлагать только одну дозу вакцины» лицам, «которые уже переболели» COVID-19.

«Те, кто заразился вирусом, уже выработали иммунную память. Единственная доза вакцины сыграет для них роль повторения», — говорится в сообщении Высшего управления здравоохранением Франции.

«На настоящий момент, никакая страна еще не выражала своей позиции по единовременной вакцинации лиц, переболевших COVID-19 до приема вакцины», — сказано там же.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля во Франции был зафиксирован первый летальный случай повторного заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2.