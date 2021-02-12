Мадрид, 12 февраля, 2021, 22:33 — ИА Регнум. 12 февраля в министерстве здравоохранения Испании зарегистрировали еще 14 581 случай заражения коронавирусом. За сутки от COVID-19 скончались 530 человек. Об этом сообщила газета El País.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Уровень заражения коронавирусной инфекцией впервые за месяц упал ниже 500 случаев на 100 000 жителей. Отмечается, что данный показатель продолжает снижаться

Суточный показатель смертности от COVID-19 по-прежнему превышает полтысячи человек, хотя, как отмечают журналисты, это «далеко не наивысший показатель в ходе третьей волны пандемии». Наибольшее число смертей, зарегистрированных за сутки, пришлось на 9 февраля — 766 умерших.

В минздраве Испании также сообщили, что 1 000 485 человек прошли вакцинацию, получив две дозы вакцины от COVID-19. Таким образом, они считаются полностью привитыми.