Москва, 12 февраля, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Более 40 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в пятницу, 12 февраля, на фоне сильных снегопадов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Дарья Драй ИА REGNUM Регистрация на рейс

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Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Шереметьево» отменено четыре рейса, ещё девять рейсов задерживается, в «Домодедово» отменено три рейса и 15 рейсов задержано, во «Внуково» отменён один рейс и девять рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее сегодня в Гидрометцентре сообщили, что снегопад в Москве побил рекорд почти полувековой давности. За сутки в столице выпала четверть месячной нормы осадков. Из-за ухудшения погоды пробки на дорогах Москвы достигли максимальных 10 баллов.