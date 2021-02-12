Анкара, 12 февраля, 2021, 21:20 — ИА Регнум. В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 129 630 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 97 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 12 февраля.

International Labour Organization Турецкие женщины в защитных масках

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 572 190, смертельных случаев — до 27 284.

В министерстве внутренних дел Турции заявили: «Принято решение не отменять комендантский час в выходные дни с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Согласно постановлениям, выпущенным ранее нашим министерством; во время комендантского часа, были приняты все необходимые меры, чтобы наши граждане имели доступ к продуктам и услугам первой необходимости».