Рим, 12 февраля, 2021, 20:55 — ИА Регнум. В последние недели увеличивается число случаев заражения коронавирусом «самых юных граждан Италии», заявил в пятницу, 12 февраля, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

(сс) Jill Carlson Школьник в маске

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В большинстве случаев симптомов у этой категории граждан нет или эти симптомы выражены очень неявно, отметил он.

По данным на12 февраля, в Италии умерли 93 045человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на316 (днем ранее— на 391). Число подтвержденных носителей выросло на13 908(днем ранее — на15 146). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 697 296 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены402 075человек — на5092 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 264 844 человека (за день этот показатель вырос на 15 328), что составляет 2,1% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.