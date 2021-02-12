Рим, 12 февраля, 2021, 20:38 — ИА Регнум. По данным навечер пятницы, 12 февраля, в Италии умерли 93 045человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на316 (днем ранее— на 391), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Франческо Гварди. Маскарад. 1755

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Число подтвержденных носителей выросло на13 908(днем ранее — на15 146).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 697 296 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены402 075человек — на5092 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 264 844 человека (за день этот показатель вырос на 15 328), что составляет 2,1% населения Италии.