Стокгольм, 12 февраля, 2021, 23:08 — ИА Регнум. В правлении фармацевтической компании AstraZeneca пообещали увеличить объемы поставок вакцины от COVID-19 в Евросоюз. Со своей оценкой данной новости в эфире SVT поделился Ричард Бергстрём, отвечающий за вакцинацию населения в Швеции.

Astrazeneca.com Фармацевтическая компания AstraZeneca

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До сих пор компания AstraZeneca не выполняла условия контракта, подписанного с ЕС. По словам Бергстрёма, производитель поставил в Швецию менее половины от обещанного числа доз вакцины. Однако после переговоров с Еврокомиссией вечером 11 февраля в компании объявили, что поставки препарата будут увеличены.

«Это очень хорошие новости. Таким образом, в марте мы получим на 20% больше доз, чем мы ожидали, а во втором квартале на 50% больше, чем ожидали», — заявил Бергстрём в эфире SVT.