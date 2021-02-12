Сараево, 12 февраля, 2021, 20:35 — ИА Регнум. В Боснии и Герцеговине 12 февраля началась массовая вакцинация от коронавируса. Первыми дозами вакцины российского производства были привиты директор Клинического центра в Баня-Луке и сотрудники этого учреждения. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

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В прямом эфире телевизионной передачи главного телеканала энтитета Республики Сербской директор клинического центра Владо Джаич принял первую дозу вакцины «Спутник V», а затем были привиты остальные 70 сотрудников клинического центра.

«Мы ждали вакцины в течение всего года, и мы верим в её результативность», — отметил Джаич, добавив, что он привит одним из первых, чтобы показать на личном примере, что вакцина надежна и что нет причин опасаться побочных эффектов.