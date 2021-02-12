Женева, Швейцария, 12 февраля, 2021, 19:38 — ИА Регнум. В мире за последние сутки выявлено 417 768 случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 12 695 больных COVID-19. Такие данные приводит 12 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

International Labour Organization ILO Абиджан, Кот-д’Ивуар

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Как сообщается, за весь период с начал пандемии в мире выявлено уже 107 423 526 носителей коронавируса, подтверждено 2 360 280 случаев летального исхода.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 413 858 новых случаях заболевания и 12 787 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.