Москва, 12 февраля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Провокации против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» планируются в ряде стран. Об этом заявил 12 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

«Мы знаем, что в ряде стран планируются провокации против вакцины «Спутник V». Но мы движемся вперёд, и, безусловно, «Спутник V» — одна из наиболее признанных вакцин в мире», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Каких-либо подробностей Дмитриев раскрывать не стал, но отметил, что одобрению российского препарата в других странах «пытаются помешать много других компаний, конкурентов, политических сил».

Тем не менее глава РФПИ заверил, что никакие препятствия не помешают продвижению российской вакцины.

Как передавало ИА REGNUM, в начале февраля в научном журнале Lancet были опубликованы результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V», согласно которым эффективность препарата составила 73−87% после первой инъекции и 91−92% — после второй. Тяжёлых побочных эффектов в ходе исследований выявлено не было, вакцина также показала 100-процентную защиту от тяжёлого и среднего течения COVID-19.