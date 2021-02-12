Вашингтон, 12 февраля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В США за последние сутки выявлено ещё более 105 тысяч инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает 12 февраля Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

(сс) Maryland GovPics Взятие анализа на коронавирус в США

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Согласно его оценкам, всего на территории Соединённых Штатов выявлено уже 27 394 595 заболевших, подтверждён 475 471 случай летального исхода.

По данным Всемирной организации здравоохранения, США продолжают занимать первое место среди всех стран мира как по распространению коронавируса, так и по числу умерших от COVID-19.