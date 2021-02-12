Москва, 12 февраля, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Решение ЦБ учитывает текущую динамику спроса и цен, а также инфляционные ожидания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

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«Банк России принял взвешенное решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% годовых, которое учитывает текущую динамику спроса и цен и инфляционные ожидания граждан и бизнеса», — отметил Аксаков.

При этом, по мнению парламентария, решение о снижении ключевой ставки возможно в ближайшее время.

Основой для такого решения являются достаточно оптимистичные прогнозы экспертов по поводу инфляции в 2021 году, сохранения стабильной ситуации на финансовом рынке и продолжения восстановительного роста экономики, рассуждает глава комитета.

ЦБ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25 процентного пункта. При этом он повысил прогноз по инфляции до 3,7—4,2 процента.