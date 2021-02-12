Москва, 12 февраля, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Если бы Банк России решил повысить ключевую ставку, это привело бы к подорожанию кредитных ресурсов и замедлило бы экономическое восстановление страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя решение ЦБ РФ сохранить ставку на уровне 4,25%.

Иван Шилов ИА REGNUM Кредит

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"Центральный банк поступил абсолютно правильно. Дело в том, что на сегодняшний день самое главное — это сохранить доступность кредитных ресурсов для восстановления экономики. Поэтому любое увеличение ключевой ставки автоматически привело бы к пересмотру условий предоставления заемных средств банками кредиторам. И это означает, что тогда многие компании были бы вынуждены пересмотреть свои инвестиционные программы, сокращая их из-за вздорожавшего кредитного ресурса. И естественно, повышение ставки привело бы к тому, что стоимость кредитных ресурсов для населения выросла бы. И это стало бы одним из препятствий для преодоления тех экономических проблем, с которыми столкнулась РФ в 2020 году, — сказал Сафонов. — А сохранение стабильной доступности кредитных ресурсов — это сейчас главное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее решение ЦБ РФ оценил экономист Михаил Хазин.