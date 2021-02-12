Москва, 12 февраля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Банк России оставил ключевую ставку на уровне в 4,25% годовых, что совпало с консенсус-прогнозом экономистов, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Повышение ключевой ставки в условиях ускорения инфляции могло бы оказать негативный эффект на восстановление экономики, поскольку рост потребительских цен носит немонетарный характер.

По ожиданиям регулятора, начнет ослабевать с февраля-марта по мере включения в расчет высокой базы прошлого года, влияния мер правительства по ограничению роста цен на отдельные товары и уменьшения ограничений со стороны предложения.

В то же время этот процесс может протекать медленнее предыдущих прогнозов, том числе по причине остающихся на повышенном уровне инфляционных ожиданий, что повлекло за собой пересмотр ориентира по инфляции на этот год с 3,5−4,0% до 3,7−4,2%. В январе темпы годовой инфляции усилились с 4,9% до 5,2%.

В результате сопроводительный комментарий Банка России перестал указывать на сохранение дезинфляционных рисков на горизонте этого года и появилась отсылка на появление сигналов начала нормализации денежно-кредитной политики в случае реализации прогнозов восстановительного роста на 3−4% в этом году.

Это означает фактическую констатацию завершения цикла смягчения монетарной политики, хотя до декабрьского разгона инфляции большинство экономистов склонялось к еще одному снижению ключевой ставки на 0,25%. Этого не исключал и сам ЦБ.

Нынешний вердикт означает стабильность ставок по депозитам и кредитам в ближайшие один-два квартала, особенно после нормализации ситуации с ликвидностью в банковском секторе.

Однако начиная с конца лета после завершения основной фазы вакцинации, реализации стимулирующих мер в ключевых экономиках мира, рост российского ВВП может заметно ускориться, что приведет к росту ожиданий повышения ключевой ставки в конце 2021 этого — в начале 2022 года.

В подобных обстоятельствах можно ожидать формирования повышательного давления в ставках по депозитам и кредитам. Вместе с предполагаемым завершением программы льготной ипотеки в большинстве регионов можно ожидать некоторого повышения и средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам (на конец декабря она составляла 7,36% годовых).

Для рубля решение Банка России в силу ожидаемого характера носит нейтральный характер. Сейчас все внимание сфокусировано на динамике цен на нефть и санкционной риторике», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Банк России в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

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