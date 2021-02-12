Москва, 12 февраля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация с доходами жителей России пока остаётся напряжённой. Об этом 12 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Действительно, пока ситуация в этом плане достаточно напряжённая, действительно имеет место нежелательная тенденция по состоянию по прошлому году», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, такая статистика показывает «необходимость дальнейшей скоординированной работы» и, отметил Песков, работа по преодолению этой негативной тенденции ведётся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в России снижение реальных доходов населения произошло из-за сокращения предпринимательских доходов, а также снижения доходов по депозитам и неформальной деятельности. По его словам, среди пострадавших категорий оказались и самозанятые.

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Напомним, согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы жителей России (доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам), скорректированные на инфляцию) в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом.