Москва, , 12:06 — REGNUM В России снижение реальных доходов населения произошло из-за сокращения предпринимательских доходов, а также снижения доходов по депозитам и неформальной деятельности. Об этом 4 февраля сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Минэкономразвития РФ доложил об основных итогах работы министерства.

«У нас реальная заработная плата — плюс 2,2%, объём социальных выплат из бюджета и социальных фондов в адрес населения вырос на 16%. У нас пока текущие проценты пока отрицательные по реальным денежным доходам населения, минус 3,5%, но это за счёт сокращения предпринимательских доходов, доходов по депозитам и неформальной занятости», — сказал Решетников.

Он отметил, что среди пострадавших категорий оказались и самозанятые.