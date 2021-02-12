Москва, 12 февраля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Центральный Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, сообщает 12 февраля пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

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Решение обусловлено быстрым темпом и устойчивым характером восстановления спроса в российской экономике при сохранении ограничений на стороне предложения, которые продолжают оказывать повышательное давление на цены.

Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7−4,2%.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках», — сообщают в Банке России.