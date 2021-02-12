Белград, 12 февраля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», потому что считает ее самой надежной. Об этом он заявил в интервью «Россотрудничеству» 12 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Кустурица уже сделал первый укол, следующий сделает 17 февраля. По его словам, головная боль была единственным побочным эффектом после введения первой фазы препарата.

«Белградская элита, которая близка Западу, верит в «Пфайзер» и «Модерну», но я думаю, что 80% сербов верят русским и верят в эффективность «Спутника V». Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная», — рассказал Кустурица о том, почему выбрал именно российскую вакцину.

Напомним, что, по данным сербского Минздрава, более 40% сербских граждан намерено привиться российской вакциной «Спутник V». В данный момент между Москвой и Белградом ведутся переговоры о совместном производстве этой вакцины в Сербии.