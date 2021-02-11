Брюссель, 11 февраля, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Страны Европейского союза окончательно одобрили создание механизма восстановления и повышения устойчивости (RRF) общим объёмом €672,5 млрд. Об этом сообщает 11 февраля пресс-служба Совета ЕС.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Как уточняется, данный механизм послужит основой для нового антикризисного фонда под названием «ЕС нового поколения». Общий объём этого фонда составит €750 млрд, помимо RRF он будет включать и ряд других механизмов распределения средств.

Целью создания фонда является поддержка восстановления экономик стран Евросоюза после глубокого кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Наполнить фонд предполагается за счёт займов Еврокомиссии на рынке, а средства из него будут распространяться в виде кредитов и грантов.