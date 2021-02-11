Рим, 11 февраля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. В регионах Италии в четверг, 11 февраля, начали прививать от коронавируса сотрудников полиции и работников пожарной службы.

Poliziadistato.it Вакцинация сотрудников полиции в Италии

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Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на11 февраля, в Италии умерли 92 729человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на391 (днем ранее— на 336). Число подтвержденных носителей выросло на15 146(днем ранее — на12 956). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 683 403 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены405 019человек — на5092 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 248 904 человека (за день этот показатель вырос на 24 161), что составляет 2,07% населения Италии.