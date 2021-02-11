Рим, 11 февраля, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Снимать ограничения на перемещения между регионами Италии преждевременно, заявил в четверг, 11 февраля, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Франческо Гварди. Башня с часами, Венеция. 1760

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Перейти к снятию основных ограничений можно будет тогда, когда новые штаммы вируса перестанут активно циркулировать по стране, а большинство населения получит прививки, отметил он. Пока этого нет, продвигаться в снятии ограничений нужно медленно и будучи готовым в любой момент сделать «шаг назад», полагает Силери.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на11 февраля, в Италии умерли 92 729человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на391 (днем ранее— на 336). Число подтвержденных носителей выросло на15 146(днем ранее — на12 956). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 683 403 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены405 019человек — на5092 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 248 904 человека (за день этот показатель вырос на 24 161), что составляет 2,07% населения Италии.