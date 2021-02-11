Бишкек, 11 февраля, 2021, 19:55 — ИА Регнум. В 2020 году трудовые мигранты отправили в Киргизию посредством различных систем денежных переводов около $2 млрд 377,2 млн (175 млрд 559 млн рублей). Об этом сообщили в Национальном банке республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По сравнению с 2019 годом объем денежных переводов снизился почти на $29,7 млн (2 млрд 192 млн рублей) или на 1,2%.

Больше всего денег традиционно поступило из России — около $2 млрд 324,8 млн (171 млрд 692 млн рублей). Это на $33,7 млн (2 млрд 489 млн рублей) или на 1,4% меньше, чем в 2019 году.

Из стран дальнего зарубежья киргизстанцы переслали на родину лишь около $44,65 млн (3 млрд 297 млн рублей). Такие переводы тоже сократились по сравнению с 2019 годом — почти на $2,2 млн (162 млн рублей) или на 4,6%.

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