Бишкек, , 13:16 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов подписал закон, предусматривающий, что про итогам 2020 года дефицит бюджета республики вырос до 29 млрд 764 млн сомов (26 млрд 340 млн рублей).

В документе говорится о том, что доходы республиканского бюджета за минувший год снизились до 139 млрд 377 млн сомов (123 млрд 342 млн рублей), а расходы сложились на уровне 169 млрд 141 млн сомов (149 млрд 682 млн рублей).

Также и. о. главы государства одобрил проект бюджета Киргизии на 2021 год, который предусматривает предельный дефицит республиканской казны в сумме чуть больше 8 млрд 463 млн сомов (7 млрд 490 млн рублей).

Правительственные аналитики считают, что доходы республиканского бюджета в текущем году превысят 172 млрд 891 млн сомов (свыше 153 млрд рублей), а расходы составят около 181 млрд 355 млн сомов (160 млрд 490 млн рублей).

Читайте также: Объем денежных переводов в Киргизию снизился до $1,2 млрд