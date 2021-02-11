Нижний Новгород, 11 февраля, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде с 12 февраля до 14 февраля ожидается сильный снег и метель. Региональное управление МЧС предупреждает о повышении риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом пишут нижегородские СМИ 11 февраля.

Николай Сверчков. Ямская тройка застигнутая метелью. 1881

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По данным ведомства «возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций в том числе строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой, затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ».

»До ночи 14 февраля, в Нижнем Новгороде и области ожидается сильный снег и метель. В этот период видимость сократится до менее 500 метров», — пишет «НИА Нижний Новгород».