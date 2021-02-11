Мадрид, 11 февраля, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Правительство автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча приняло решение вновь разрешить работу ресторанов, баров и кафе. Об этом сообщила газета El País.

Федерико Дзандоменеги. Пара в кафе. 1885

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12 февраля жители испанского региона вновь смогут посещать бары или рестораны, которые на фоне пандемии коронавируса оставались закрытыми в течение 26 дней. Однако правительство Кастилии-Ла-Манча постановить возобновить работу сферы гостеприимства. Однако владельцы заведений будут обязаны предоставлять посетителям специальный QR-код, который должен быть обработан гостем с помощью мобильного устройства.

Требование сканирование QR-кода стане новым обязательным пунктом в санитарно-эпидемиологических правилах. Таким образом, власти будут иметь возможность как можно быстрее отслеживать и определять местонахождение лиц, с которыми контактировал зараженный коронавирусом. Подчеркивается, что правительство будет иметь доступ к личным граждан только в случае необходимости уведомления их об опасности заразиться коронавирусной инфекцией.