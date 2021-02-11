Москва, 11 февраля, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Случаи повторного выявления коронавируса являются редкими и зачастую объясняются длительным течением заболевания у пациента. Об этом заявила 11 февраля заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

"Непросто отличить повторное заражение от длительной персистенции, длительного течения коронавирусной инфекции», — приводит её слова РИА Новости.

Напомним, ранее Татьяна Руженцова сообщила, что в мире выявлено уже порядка 40 тысяч различных мутаций коронавируса SARS-CoV-2, среди которых специалисты выделяют семь основных групп.