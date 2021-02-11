Иерусалим, 11 февраля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Около 400 палестинцев, жителей Восточного Иерусалима, а также палестинцев, работающих в Израиле, были вакцинированы против COVID-19 10 февраля израильскими медиками, сообщает Times of Israel 11 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Пройти вакцинацию могут палестинцы из Восточного Иерусалима, а также те, у кого есть удостоверения личности Палестинской администрации и разрешения на работу. К прививке их приглашает национальная медицинская служба Маген Давид Адом.

Прививочная кампания 10 февраля стала первым шагом к вакцинации 122 000 палестинцев с Западного берега, работающих в Израиле. Некоторые палестинцы, работающие в секторе здравоохранения, уже прошли вакцинацию, но они представляют собой небольшое меньшинство; подавляющее большинство рабочих занято в строительстве или сельском хозяйстве.