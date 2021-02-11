Брюссель, 11 февраля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Почти 1,5% населения Евросоюза сделали прививку от коронавирусной инфекции с конца 2020 года. Об этом еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил 11 февраля на пресс-конференции в Брюсселе, представляя зимний экономический прогноз Еврокомиссии.

Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons Вакцинация от коронавируса в Страсбурге

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Он напомнил, что в ЕС вакцинация началась 27 декабря. В разных странах сообщества ситуация заметно отличается, но в среднем на сто человек приходится по три укола.

«Это соответствует 1,5% полноценно привитых двумя дозами вакцины», — пояснил Джентилони.

Ситуацию с COVID-19 в Евросоюзе он назвал нестабильной и трудно предсказуемой, а промежуточные итоги вакцинации — очень незначительными. В зимнем прогнозе ЕК исходит из того, что к лету текущего года вакцинацию должны пройти 70% взрослого населения ЕС.

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