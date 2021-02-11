Стокгольм, 11 февраля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Появление мутировавших вариантов коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 вызывают все большее беспокойство, поскольку их контагиозность до конца не изучена. Однако, похоже, что разработанные вакцины от COVID-19 успешно справляются с новыми штаммами. Об этом в своей авторской статье написала научный корреспондент телеканала SVT Тереза Бергстедт.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Эпидемиологическая ситуация в Швеции в течение последних нескольких недель оставалась благоприятной. Однако сейчас сокращение темпом распространения коронавируса по стране замедлилось, отметила Бергстедт.

По словам вирусолога Али Миразими, с которым удалось пообщаться журналистке, снижение темпов распространения инфекции могут быть связаны с появляющимся популяционным иммунитетом к COVID-19 у населения, проходящей кампании по иммунизации жителей Швеции и соблюдением карантинных ограничений.

Как подчеркнула Бергстедт, продолжающаяся вакцинация от COVID-19 в стране сможет изменить эпидемиологическую обстановку в лучшую сторону.