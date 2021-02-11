Санкт-Петербург, 11 февраля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Петербурге заметно сократился поток желающих привиться от коронавируса. На следующей неделе в городе намерены развернуть масштабную агитационную кампанию, сообщил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM депутат городского Законодательного собрания от «Справедливой России», врач Александр Егоров.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

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Егоров сослался на выступление главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, который пришел 11 февраля в ЗакС отчитаться о ходе вакцинации. По его словам, за неделю в город поступило 280 тыс. доз препарата «Спутник V».

«Председатель комитета сказал, что за последнюю неделю резко изменилась ситуация. Записаться на прививку уже можно в течение двух ближайших дней, но теперь вакцина есть, а запись стала сокращаться, количество желающих уменьшается. Решено резко усилить информационную кампанию», — рассказал Егоров.

Гражданам будут напоминать, что вакцинировать их должны исключительно бесплатно, даже если речь идет о коммерческих медучреждениях — пока, по его данным, семь платных клиник выразили желание поучаствовать в бесплатной вакцинации.

«Будет реклама по телевидению, буклеты в поликлиниках, и появятся билборды по городу. [Лисовец] теперь опасается, что будет запас вакцины, а количество желающих снизится по сравнению с первыми днями. На следующей неделе также рассмотрят вопрос об информировании граждан через крупные торговые центры. В них будет возможность записи на вакцинацию. Но только записи! Никаких передвижных пунктов прививки от ковида — как от гриппа у станций метро, — это категорически недопустимо», — добавил Егоров.

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Добавим, Дмитрий Лисовец сообщил, что уже 126 тыс. 473 петербуржца привились от COVID-19, в городе развернуты 111 прививочных пунктов.