Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM У одной из станций метрополитена Санкт-Петербурга начали прививать всех желающих от коронавирусной инфекции, но не прошло и дня, как мобильный пункт вакцинации прикрыли.

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Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, в среду, 10 февраля, у станции метро «Гражданский проспект» действительно начал работать в тестовом режиме мобильный прививочный пункт, где любой желающий мог получить прививку «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»).

Однако «тестовый режим» не продлился долго — 11 февраля мобильный пункт уже не работает.

«Пока такая форма вакцинации приостановлена», — уточнили в комитете по здравоохранению, воздержавшись от уточнения причин.

Однако в ведомстве добавили, что всем, кто получил первую часть вакцины в мобильном прививочном пункте, спустя положенный срок (21 сутки) необходимо обратиться в ближайшую к станции метро поликлинику для вакцинации вторым компонентом.

Отметим, что ранее в ведомстве сообщали, что планируют развернуть мобильные прививочные пункты на территории крупных торговых центров, в первую очередь в центре города.

Напомним, по данным на 10 февраля, в Петербурге вакцинировано 126 473 человека. Из них 27 011 человек полностью закончили цикл вакцинации. В настоящее время в Петербурге работают 111 пунктов вакцинации, в ближайшее время их количество увеличат до 146 пунктов.

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