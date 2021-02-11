Мадрид, 11 февраля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В результате распространения новых штаммов коронавируса не произойдет новой волны пандемии. Об этом 11 февраля заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на коронавирус

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"Новые варианты — жестокое напоминание о том, что вирус все еще бьет по нам», — сказал Клюге.

При этом он подчеркнул, что новые разновидности SARS-CoV-2 — это не новый вирус, а эволюция любого патогена, пытающегося адаптироваться к своему хозяину — человеку.

«Это не начало новой пандемии, но, конечно, мы должны быть очень бдительными», — отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

При этом он пояснил, что бдительность важна в связи с тем, что новые штаммы могут вызвать повторное заражение, а также более быстрое распространение инфекции, в результате чего системам здравоохранения ряда стран будет сложнее справиться с пандемией.

«И, наконец, потому что они (новые разновидности) могут повлиять на эффективность вакцин», — добавил Клюге, уточнив, что такая ситуация наблюдалась с вирусом гриппа, когда появлялись его варианты, требующие немного другой вакцины.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в мире выявлено в общей сложности свыше 107,3 млн носителей коронавируса.