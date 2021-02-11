Магадан, 11 февраля, 2021, 05:00 — ИА Регнум. В Магадане подсчитывают ущерб от прошедшего 10 февраля циклона: повреждены кровли 46 зданий, выбиты окна, завалены 50 опор освещения, с перекрестка улицы исчез светофор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

49.mchs.gov.ru Магаданские сотрудники МЧС России ликвидируют последствия сильного ветра

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Так, с дома №82 по улице Пролетарской снесло новую кровлю, которую ремонтировали в 2020 году по заказу Фонда капитального ремонта. Обломки упали на припаркованные во дворе автомобили. Выяснилось, что работы на крыше этого дома были не доведены до конца.

Прокуратура изъяла документы в Фонде капремонта, чтобы оценить, кто и как работал на поврежденных домах. Также открыта «горячая линия» по вопросам последствий урагана.

Ущерб от последствий урагана оценит специальная комиссия, созданная при КЧС мэрии Магадана. Оценку передадут в управляющие компании и Фонд капремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Магадана Юрий Гришан 10 февраля в границах многоквартирных жилых домов на улице Пролетарской, 82 и 84, включая дворовую территорию между домами 82, 84 и 86, ввёл режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования для ликвидации последствий ураганного ветра.

Сильный ветер начнёт стихать после 12 февраля.