Белград, , 17:30 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Сербии уверены в невиновности Милана Радойчича, подозреваемого косовской прокуратурой в убийстве политического лидера косовских сербов Оливера Ивановича.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Вучича: «мы уже давно знаем, что Радойчич не причастен к убийству Оливера Ивановича». По словам сербского президента, Радойчич проходил тест на детекторе лжи в Сербии.

В настоящее время Специальная прокуратура Косово готовится заслушать показания 40 свидетелей с целью идентифицировать личности трех человек, заподозренных в причастности к убийству Ивановича.

Иванович был расстрелян 16 января 2018 года напротив штаба своей партии в Северной Митровице. В преступлении подозревают и сербские власти, и косоваров, однако расследование идет весьма неэффективно и отличается постоянным затягиванием сроком из-за несоблюдения процедурных формальностей.

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Политик был лидером партии «Свобода, демократия, справедливость». Обвинялся в причастности к преступлениям против мирного населения, совершенным в годы Косовской войны, однако Апелляционный суд аннулировал приговор и назначил проведение нового расследования.

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