Москва, 10 февраля, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Сильные снегопады и порывистый ветер ожидаются в предстоящие дни в Москве. Предупреждение об этом распространила 10 февраля пресс-служба столичного управления МЧС России.

Василий Иванов ИА REGNUM

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"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 12 февраля и ночью 13 февраля в Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15−20 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, накаты», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали автомобилистам при неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных манёвров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра, при движении по краю проезжей части во время метели обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.

Напомним, ранее сегодня управление МЧС по Московской области также предупредило о метелях, гололедице и сильном ветре в регионе в период с 11 по 13 февраля.