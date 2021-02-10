Минск, 10 февраля, 2021, 19:17 — ИА Регнум. «Москва, можно сказать, «проспала» идеологическую и гуманитарную работу в Беларуси, полностью отдав ее на откуп Западу, а российское посольство практически не занималось работой с белорусским обществом и продвижением смыслов и символов, объединяющих наши страны», —заявил изданию «Телескоп» белорусский кандидат политических наук Всеволод Шимов, оценивая причины и последствия белорусского скандала с участием МИД России и Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

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Эксперт отметил, что гуманитарной сферой в Белоруссии ещё с советских времён занимаются националисты, продвигая польских террористов и мятежников в качестве белорусских героев. Участвуют в этом и представители официального Минска, «очевидно, рассчитывая ослабить опасное, с их точки зрения, российское культурное доминирование в республике».

«Кроме того, героизация Костюшко — явный реверанс в сторону Запада в рамках так называемой многовекторности, — добавил эксперт. — Нынешняя ситуация показывает, что, несмотря на то, что после президентских выборов власть поссорилась и с местными националистами, и с Западом, она все-таки рассчитывает сохранить и возобновить прежний многовекторный курс, а активное вмешательство МИДа в полемику вокруг Костюшко призвано продемонстрировать Москве «независимую» позицию Беларуси».

Шимов обратил внимание: «Учитывая, что доминирующими в Беларуси являются СМИ националистической и прозападной направленности, они уже немало преуспели в насаждении культа Костюшко, Калиновского, «белорусского поэта» Мицкевича и т. п. Этот процесс не является необратимым, однако чтобы белорусы рассмотрели своего «героя» не в Калиновском и Костюшко, а в Муравьеве и Суворове, с обществом нужно работать».

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