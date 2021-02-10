Москва, 10 февраля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Туроператоры с начла 2021 года фиксируют рост продаж на оздоровительные и лечебные туры и в санатории России по восстановлению после COVID-19, сообщили 10 февраля в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год

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Лидируют по продажам здравницы Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик), на втором — Кавминводы, на третьем — Крым. Также в пятерку вошли санатории Алтайского края и Урала.

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По прогнозам экспертов в сфере туризма, в 2021 году спрос на летний санаторный отдых в России вырастет на 10−20% по сравнению с 2020 годом. При этом стоимость туров данной категории уже выросла на 5−10%.

Как сообщает ИА REGNUM, цена отдыха с лечением и трехразовым питанием в санаториях России колеблется от 1500 до 4500 рублей на человека в сутки.

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