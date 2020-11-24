Кисловодск, Ставропольский край, , 14:18 — REGNUM Медперсонал санаториев Кисловодска будет проводить дополнительные реабилитационные процедуры отдыхающим, которые переболели COVID-19 и получили различные осложнения. Об этом накануне, 23 ноября, на круглом столе в Совете Федерации сообщил глава города-курорта Александр Курбатов.

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«Я попросил все санаторно-курортные учреждения предоставлять дополнительные программы, интересоваться, болел ли человек коронавирусной инфекцией. В случае если он болел, предполагается более углубленное обследование и назначение реабилитационных процедур», — рассказал Курбатов.

Мэр пояснил, что в Кисловодске разработаны специальные программы по пульмонологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, опорно-двигательным системам и другим видам патологий, которые возникают в связи с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня организации санаторно-курортной отрасли Ставрополья после двух месяцев простоя получили возможность возобновить деятельность при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Санатории, в частности, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, а также тестами на COVID-19.