Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом разработали график перевода стационаров, перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19, в штатный режим работы.

Елена Молчанова ИА REGNUM «Ленэкспо»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

С 15 февраля прекращает прием зараженных пациентов 7-й павильон временного госпиталя, развернутого на базе выставочного комплекса «Ленэкспо». Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

На данный момент в регионе свободны 43% коек для пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями.

«Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет вернуть часть коечного фонда для лечения плановых пациентов, чья госпитализация была отложена в связи с пандемией, — подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев. — При этом будут сохранены все необходимые резервы для оказания помощи петербуржцам с COVID-19».

На сегодняшний день к обычному режиму уже вернулась перепрофилированная ранее Мариинская больница. В стационаре сохранены 92 койки для больных с коронавирусом. Вдвое сокращен коечный фонд для приема инфекционных пациентов во временном госпитале в «Заре». Для больных с COVID-19 оставлены 300 коек.

С 15 февраля возобновят оказание плановой и экстренной помощи перепрофилированные под COVID-19 федеральные стационары — Военно-медицинская Академия (ВМА) имени С.М.Кирова и НМИЦ им. Алмазова (150 коек). К штатной работе вернется детская городская больница им. Н.Ф. Филатова (198 коек).

«С 15 февраля закроется на прием пациентов с коронавирусом седьмой павильон временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо», — подытожили в пресс-службе аппарата вице-губернатора.

С 22 февраля к штатному режиму вернутся НИИ фтизиопульмонологии, Городская многопрофильная больница №2, клиническая больница святителя Луки, Городская больница №33, психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко.

Окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова, больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова и Александровская больница (281 койка) возобновят оказание плановой помощи с 1 марта.

Читайте также: В Петербурге за сутки выявили 1169 новых носителей коронавируса

Напомним, в Петербурге за 9 февраля с COVID-19 и подозрением на него госпитализирован 251 человек. Это почти на 27% меньше, чем в начале предыдущей недели, и примерно в пять раз меньше, чем госпитализировали за сутки на пике эпидемии, в декабре 2020 года.