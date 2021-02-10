Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге выявлено 1169 новых носителей коронавирусной инфекции. После заметного снижения эта цифра вновь подросла, хотя и незначительно, всего на 91 случай за сутки. Об этом 10 февраля сообщили в оперативном штабе.

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Выписаны в связи с выздоровлением за последние сутки 3589 человек, ранее заболевших ковидом. Скончались от ковида за сутки 54 пациента, это на семь человек меньше, чем в предыдущий день.

С учетом новых данных в Петербурге выявлено 348 613 случаев заражения за время пандемии. Выздоровели 256 704 человека. Умерли от COVID-19 10 237 человек.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20 875 человек.

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