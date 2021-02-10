Санкт-Петербург, 10 февраля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Ночь с 9 на 10 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге оказалась самой холодной в этом зимнем сезоне.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель в Петербурге

«Температура опустилась до минус 21,2°, до этого минимум принадлежал 5 февраля, когда было минус 19,5°», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На 08:00 мск температура в Петербурге составляет минус 19,5 градусов.

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Днем 10 февраля петербургскую погоду продолжит определять гребень антициклона. Будет без существенных осадков, но по-прежнему существенно холоднее, чем климатическая норма для этих дней февраля.

Температура воздуха в Петербурге составит −12…−14 градусов, по Ленинградской области −10…−15 градусов, местами до минус 20 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 2−7 м/с.