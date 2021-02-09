Санкт-Петербург, 9 февраля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В Петербурге необходимо синхронизировать проекты по строительству путей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ-1), которая свяжет Северную столицу с Москвой, и пригородных железнодорожных путей для развития городской электрички.

Дарья Драй ИА REGNUM Электропоезд «Ласточка»

С таким предложением выступил 9 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Напомним, новую стальную магистраль Москва — Санкт-Петербург планируется начать возводить в 2022 году и построить к 2027 году. Петербургский участок трассы планируется построить к концу 2024 года.

«Безусловно, строительство ВСЖМ-1 — глобальный и важный для города проект, но мы должны рассматривать его в увязке с Комплексной программой развития транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации. Новая магистраль окажет влияние на всю транспортную модель города. Она создаст приток в 23 млн. пассажиров к 2030 году. И это станет значительной нагрузкой на транспортную сеть города», — обрисовал перспективу Евгений Елин.

В связи с этим вице-губернатор предложил развивать пассажирское внутригородское железнодорожное сообщение — городскую электричку, что позволит обеспечить распределение пассажиропотока после ввода ВСЖМ-1.

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Но чтобы усилить движение пригородных поездов внутри Петербургской агломерации, необходимо вынести транзитное грузовое железнодорожное движение за пределы города.

В концепции развития петербургского железнодорожного узла ОАО «РЖД» предлагает создать два новых железнодорожных пути для пригородного сообщения, чтобы запустить тактовое движение электропоездов до городов Колпино и Тосно. Именно в этом направлении больше всего перемещаются жители Петербурга в Ленобласть и жители области — в Петербург.

«Развивая это направление, мы создаём очень хорошие условия для развития агломерации», — сказал на заседании Координационного совета глава РЖД Олег Белозёров.

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Синхронизация развития пригородной инфраструктуры и проекта ВСЖМ-1 позволит снизить затраты при строительстве и уменьшить сроки перекрытия движения, отмечают в Смольном.

«Надо ориентироваться на железную дорогу. В этом ключевой успех развития общественного транспорта», — резюмировал вице-премьер Марат Хуснуллин.