Санкт-Петербург, , 23:30 — REGNUM Появление в ближайшие годы высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург поможет в привлечении инвестиций в регионы, через которые она будет проложена. Об этом в эфире телеканала «78» заявил 24 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Московский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируется начать возводить в 2022 году и построить к 2027 году. Поезда по новой дороге будут двигаться на скорости до 350−400 километров в час. Подготовительная работа по строительству ВСМ уже началась.

«Дорога сократит время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы до 1,5−2 часов. Она проходит через Великий Новгород. Таким образом, мы с соседними регионами получаем еще больше преимуществ для привлечения инвестиций и развития большой агломерации трех субъектов Федерации», — сказал Александр Беглов.

Он подчеркнул, что федеральный центр уже выделил средства на проектирование магистрали, идет подготовительная работа и в обеих столицах.

«Договорились с РЖД, что начнем с двух регионов — Москвы и Санкт-Петербурга. Прежде всего, нужно определиться с вокзалами, куда будут приходить эти поезда. Предстоит большой комплекс подготовительных работ. Мы обязательно посоветуемся с горожанами при проектировании», — сказал Александр Беглов.

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Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский транспортный узел ВСМ должен появиться до 2024 года. Новый вокзал для приёма скоростных поездов в Петербурге планируется построить на месте бывших складов Северного страхового общества. Этот участок примыкает к действующей железной дороге около путей станции Санкт-Петербург-Главный (Московский вокзал).

«На участке от станции Обухово до будущего вокзала предлагается проложить новые пути вплотную к существующей железнодорожной линии. Такой вариант окажет минимальное воздействие на городскую среду», — пояснял ранее Александр Беглов.

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