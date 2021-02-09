Ухань, Китай, 9 февраля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Наиболее вероятной версией того, как коронавирус нового типа мог передаться человеку, является его передача через промежуточный вид животного. Об этом 9 февраля рассказал глава группы, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек на специальном брифинге в Ухане по итогам работы миссии ВОЗ.

(сс) Governor Tom Wolf Лаборатория

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"У нас было четыре ключевые гипотезы, каким образом вирус мог передаться человеку», — сказал он.

Также Эмбарек уточнил, что этими версиями были: прямая передача SARS-CoV-2 от животного к человеку, передача его от промежуточного вида животного, в котором вирус мог адаптироваться, передача через продукты продовольствия (через замороженные продукты) и возможность связанного с лабораторией инцидента.

«Мы изучили каждую гипотезу и изучили вероятность каждой из них. Наиболее вероятной из них является передача вируса от животного к человеку через промежуточный резервуар», — отметил глава миссии ВОЗ.

Также он указал, что версии передачи коронавируса человеку через поверхность замороженных продуктов тоже очень вероятна и назвал появление SARS-CoV-2 из-за инцидента с лабораторией «крайне маловероятным».

Отметим, ранее глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что прямая передача SARS-CoV-2 от летучей мыши человеку маловероятна.