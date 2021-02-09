Ухань, Китай, , 14:12 — REGNUM Прямая передача SARS-CoV-2 от летучей мыши человеку маловероятна, заявил 9 февраля на пресс-конференции в Ухани глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек.

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Эксперты всемирной организации заявили, что животное, ставшее источником SARS-CoV-2, пока ещё не установлено.

При этом вспышки коронавируса, помимо рынка в Ухане в декабре 2019 года, были и на других рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что учёные продолжают изучать версии происхождения коронавируса, вызывающего инфекцию COVID-19. Изучение нового вируса вызвало небывалый всплеск развития медицинской науки в этом направлении, добавила она.

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