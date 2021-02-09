Москва, 9 февраля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Иностранные социальные сети необходимо обязать на законодательном уровне создать юридические лица в России. С таким призывом выступила Лига безопасного интернета, сообщила директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

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Она добавила, что соответствующие предложения председатель попечительского совета Национального центра помощи детям Елена Мильская направила председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«Мы призываем законодательно обязать иностранные IT-платформы создать юридические лица на территории России, чтобы они открыто работали в нашей стране, платили налоги и соблюдали требования закона», — пояснила в беседе с ТАСС Мизулина.

Она напомнила, что такие крупные социальные сети, как Facebook, TikTok, Twitter, Google, платформа YouTube, не имеют юрлиц в России. При этом вышеперечисленные IT-гиганты демонстрируют «двойные стандарты». Это показала ситуация с призывами к массовым беспорядкам в США и в России. Так, в первом случае крупнейшие соцсети оперативно удалили подобные публикации с сайтов, а в случае с Россией, наоборот, они «получили колоссальный размах и совершенно не модерировались администраторами соцсетей и мессенджеров», подчеркнула директор лиги.

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«Это говорит о неких двойных стандартах со стороны IT-гигантов», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия Совфеда по информационной политике предложила блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям. В Совфеде считают недопустимой политику интернет-кампаний, побуждающих граждан РФ к участию в несанкционированных акциях.

Так, предлагается ввести временную или постоянную блокировку зарубежных интернет-платформ за призывы к массовым протестам. Речь идёт о Facebook, Twitter, TikTok, Instagram и YouTube.