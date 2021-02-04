История вопроса

Сегодня социальные сети охватывают миллиарды активных пользователей по всему миру. А это значит, что они и содержащаяся в них персональная информация всё чаще становятся предметом интереса со стороны крупного бизнеса и спецслужб.

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook не раз признавалась в предоставлении доступа к данным пользователей сторонним компаниям. Вокруг «ВКонтакте» не первый месяц идут споры из-за передачи персональных материалов и переписки правоохранительным органам. Особую остроту проблеме предала волна уголовных дел, возбуждённых за «репост» чужого сообщения в соцсети или по поводу хранящихся в социальной сети в закрытом виде изображений.

