Хабаровск, 9 февраля, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Прошедший суд по поводу проведения референдума в Аяно-Майском районе Хабаровского края о строительстве завода по производству метанола отказал местным депутатам и активистам-экологам в его организации. При этом буквально через несколько дней решение было изменено, что сильно усложнило процедуру обжалования, пишет DVHAB.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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Прокурор, который и подал заявление в суд с требованием признать незаконным проведение референдума, считает, что вопрос, предлагаемый на голосование, некорректен. Звучит он так: «Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк, включая объекты инфраструктуры?».

В прокуратуре отметили, что вопрос состоит сразу из двух частей: «О реализации на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк» и «О реализации на территории Аяно-Майского района Хабаровского края объектов инфраструктуры комплексного проекта «Аянский газохимический парк».

«На каждый из этих вопросов один и тот же участник референдума может дать как положительный, так и отрицательный ответ», — сказал прокурор.

Изначально решение суда предусматривало, что на подготовку апелляции даётся 30 дней. Но позже активистам позвонили из суда и сказали, что была допущена ошибка и у них есть всего пять дней.

Напомним, что в Аяно-Майском районе местные жители протестуют против строительства крупнейшего в мире завода по производству метанола. Однако эксперты подчеркивают грандиозные экономические перспективы для региона.

Совместный с китайскими инвесторами проект подразумевает разработку газовых месторождений в Якутии, транспортировку газа в Хабаровский край по газопроводу и переработку сырья в Аяно-Майском районе.

Точка в этих судебных спорах ещё не поставлена.

Как сообщало ИА REGNUM, Находка в Приморье вновь оказалась в эпицентре всё той же экологической проблемы. На этот раз общественники подняли вместе с известной угольной темой ещё и новую напасть — на территории Находкинского городского округа строится завод по производству минеральных удобрений.