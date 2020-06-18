Находка, Приморский край, , 09:19 — REGNUM Находка Приморского края вновь оказалась в эпицентре всё той же экологической проблемы. На этот раз общественники подняли вместе с известной угольной темой ещё и новую напасть — на территории Находкинского городского округа строится завод по производству минеральных удобрений.

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«Пока народ сидел на самоизоляции и город официально был закрыт, на побережье в трёх километрах от посёлка Врангель активно работала техника, расчищая внушительную площадку под завод и общежитие для китайских рабочих. Планируется привлечь для стройки 2500 иностранцев», — пишут «Арсеньевские вести».

По словам автора, местных жителей возмущает, что решение властей начать строительство, принято без экологической экспертизы, общественных слушаний. Нельзя же назвать «слушаниями» размещение информации по поводу строительства на портале НЗМУ.

Строительство подобных заводов в Китае запрещено, поскольку относится к объектам повышенного уровня опасности. Не знали о начале работ и приморские экологи. По словам научного сотрудника ТОИ ДВО РАН доктора биологических наук, профессора ДВФУ Владимира Ракова, экологическое сообщество возмущено такой неожиданностью. Проекту завода эксперт даёт негативную оценку.

«Принять решение о строительстве завода в крае могли только пришлые люди», — считает эколог, назвав решение о строительстве завода безумием.

Во многих странах, например в Канаде, потенциально опасные заводы строятся в радиусе 30−40 км от города. В данном случае проектируемый завод планируется в зоне рядом с населёнными пунктами и в десяти км от Находки.

Будущий завод будет одним из крупнейших в мире: мощность первой очереди объекта — миллион тонн аммиака, два миллиона тонн карбамида и миллион тонн метанола. Эти канцерогены провоцируют такие заболевания, как астма, аллергия, бронхит, плеврит, злокачественные опухоли, пишет автор.

Помимо производственных мощностей объект включает автономную электростанцию, собственный водозабор, отгрузочный терминал, а также обширную социальную инфраструктуру.

«Почему чиновники не учатся на чужих ошибках, не принимают в расчёты аварии на подобных заводах в других странах? Ведь это уже общеизвестные факты, и нет никаких гарантий, что подобное не может повториться и в Находке. Экологическая катастрофа под Норильском — недавний пример того, какой непоправимый урон может быть нанесён природе. Но там тундра, а во Врангеле и Находке живые люди, которые становятся заложниками ситуации», — резюмирует автор Анна Тарабрина.

Как сообщало ИА REGNUM, утечка аммиака произошла на заводе Yara во французском городе Гонфревиль-л'Орше на северо-западе страны.

ЧП привело к прекращению производства на площадке мирового лидера по производству минеральных удобрений, который поставляет 400 тыс. тонн аммиака в год.